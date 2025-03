Quotidiano.net - Rinviata l'udienza preliminare per truffa aggravata di Daniela Santanchè

È stataal 20 maggio l'che vede tra gli imputatiperai danni dell'Inps. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli, dopo che il nuovo legale della ministra, l'avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un "termine a difesa", ossia un differimento per studiare gli atti data la recente nomina. L'altro difensore, Nicolò Pelanda, era, invece, impegnato in un altro processo. Già ieri l'avvocato Pino, che ha sostituito nel collegio difensivo il legale Salvatore Sanzo, aveva preannunciato alla gup la richiesta di un termine a difesa, presentata stamani, e al contempo l'altro difensore Pelanda ha depositato legittimo impedimento perché impegnato in un altro processo in appello. Da qui il rinvio deciso dalla giudice. Nell'di oggi, comunque, non si sarebbe arrivati a decisione sui rinvii a giudizio o meno.