Rinnovo Inzaghi il tecnico vicino alla permanenza all’Inter? Il patto con Oaktree

di Redazione, il? Ilconpotrebbe dargli una garanzia. Ecco i dettagliL’edizione odierna de Il Giorno fornisce importanti particolare sul futuro di Simoneall‘Inter:RESTA?- «stesso è oggi incline a rimanere dov’è, perchésa di essere apprezzato, perché la famiglia si trova bene a Milano. E perché, a differenza delle altre sessioni di mercato, stavoltapotrebbe mettere sul piatto un budget per una campagna acquisti in attivo. La stagione è arrivata ad un punto talmente importante che nemmeno la dirigenza sta valutando come muoversi qualora dovesse chiudersi l’esperienza con. La prosecuzione del rapporto resta oggi l’ipotesi più probabile e tutto sommato, se anchedovesse davvero lasciare perché sazio di trionfi, ci sarebbero più motivi per festeggiare che non per disperarsi.