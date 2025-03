Ilrestodelcarlino.it - Rinnovo del contratto e sciopero. Picchetto davanti a Confindustria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vogliamo il!". Dopo mesi di scioperi e mobilitazioni, i metalmeccanici tornano a incrociare le braccia per otto ore il prossimo venerdì. La protesta, indetta unitariamente da Fim, Fiom e Uilm, punta a riaprire il tavolo delle trattative per ildelCollettivo Nazionale di Lavoro (Ceni), bloccato dall’intransigenza di Federmeccanica e Assistal. Ad Ascoli è previsto un presidioalla sede didalle ore 9. Secondo i sindacati, le associazioni datoriali stanno impedendo la ripresa della trattativa, negando un diritto fondamentale alle lavoratrici e ai lavoratori: un nuovoche garantisca aumenti salariali e condizioni di lavoro migliori. La situazione economica e sociale attuale rende ildel Ceni più necessario che mai per tutelare il potere d’acquisto e migliorare la qualità della vita degli operai del settore metalmeccanico.