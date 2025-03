Ilgiorno.it - Rimadesio, così non va. È bagarre per la salvezza

Un’altra occasione gettata alle ortiche dallaper mettere un bel mattoncino sul progetto chiamato(senza passare dai playout). Discorso quindi aperto e lotta che sembra restringersi a tre squadre per un solo posto a disposizione vista la vittoria scaccia-crisi nel derby di Imola dell’Andrea Costa. Sempre che Fiorenzuola (20) non infili una serie positiva e ritorni sul gruppetto che include Crema (sconfitta in casa da Faenza) e Desio a quota 24 e Piacenza che sale a 22 con una gara da recuperare, dopo la vittoria in rimonta contro Omegna. Saranno queste tre a contendersi le vacanze anticipate, decisive per lale prossime tre di cui due in casa, sabato sera al PalaFitLine contro la Virtus Imola e soprattutto sette giorni dopo lo scontro diretto contro Crema. Trittico della vita che si chiude a Castellanza contro Saronno, già con un piede e mezzo in serie B2.