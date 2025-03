Riforma pensioni e donne lavoro di cura tornerà al centro del dibattito?

Leggi su .com

Oggi ho avuto modo di imbattermi in un post pubblicato Il 19 marzo, festa del papà, dall’Onorevole Furfaro,che mi ha colpito molto e che credo possa aprire ad un belsuldie sui ruoli genitoriali, per questa ragione ho deciso di ricondividerlo integralmente nonostante si apassato qualche giorno, perché le parole non sono solo legate alla ‘data’.Marco Furfaro è deputato alla Camera per il Partito Democratico nella XIX legislatura. Dal marzo 2023 è membro della segreteria nazionale del Partito Democratico con la delega di Responsabile iniziative politiche, Contrasto alle diseguaglianze, Welfare, di seguito le sue parole:e valorizzazionedi, un tema che riemerge grazie all’On. Furfaro“Oggi è la Festa del Babbo. E questo giorno per me è ancora più speciale, perché da 11 giorni sono diventato padre per la seconda volta.