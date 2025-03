Lanazione.it - Riforma mercato del lavoro. Il Comune scelto dal Governo per innovare le professionalità

C’è anche ildi Pietrasanta tra i 60 enti, municipali e non, scelti in tutta Italia, dopo la valutazione di varie candidature, dal Dipartimento per la funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri. Un riconoscimento di livello nazionale per Pietrasanta, che in questo modo potrà infatti partecipare al progetto dideldelnella pubblica amministrazione, aperto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e che punta a introdurre sistemi di gestione e sviluppo del personale basati sulla centralità delle attitudini e della. La sfida, insomma, è partita e l’amministrazione comunale ha già messo in moto la macchina per adempiere ai compiti che le sono stati assegnati. Il simbolico "calcio d’inizio" è stato battuto la settimana scorsa a Roma, a Palazzo Orsini Taverna.