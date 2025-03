Lanazione.it - Rifiuti, respinto l'ultimo ricorso del Comune sul biodigestore di Saliceti

Genova, 26 marzo 2025 – “Siamo assolutamente soddisfatti. La sentenza del Tar respinge l’pendente deldi Santo Stefano Magra e attesta in via definitiva la bontà, correttezza e legittimità del percorso portato avanti da Regione Liguria in questi anni. Si consolida in questo modo la situazione che era già stata decretata dal Consiglio di Stato rispetto all’autorizzazione dell’impianto, diventata inoppugnabile”. Così l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Raul Giampedrone commenta la sentenza del Tar che hal’presentato daldi Santo Stefano Magra contro Regione Liguria per chiedere l’annullamento del piano regionale di gestione deicon riferimento in particolare ai criteri per la localizzazione degli impianti che individuavano quale sito idoneo per ilildi Vezzano Ligure, in località