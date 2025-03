Ilgiorno.it - Ricoverato al Sant’Anna, si fa consegnare in ospedale un pacco di “chem-sex”: denunciato 40enne

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 26 marzo 2025 – Uncomasco, residente in città e con precedenti, è statodalla polizia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La particolarità della storia sta nel fatto che la vicenda si è svolta all'interno del Sant’ Anna di San Fermo della Battaglia (Como). Stando a quanto ricostruito il, in fase di accettazione pre-ricovero aveva fornito una versione poco credibile circa le motivazioni di accesso all’cittadino, cosa che ha inevitabilmente messo in moto gli accertamenti di polizia. Sono state le indagini svolte dagli agenti del posto fisso di polizia dell'che hanno poi portato a notare la presenza sul comodino a fianco del suo letto di un pacchetto ricevuto per posta - la consegna in, si è poi scoperto, sarebbe avvenuta tramite di un famigliare dell'uomo, ignaro del contenuto del pacchetto - che riportava la dicitura in lingua inglese 'Contiene Mdphp - Non adatto per il consumo umano'.