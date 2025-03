Iltempo.it - Richiesta accolta, l'udienza Santanchè rinviata al 20 maggio

La gup Tiziana Gueli ha accolto ladi rinvio dell'preliminare presentata dai legali della ministra Danielanel procedimento in cui è accusata di truffa ai danni dell'Inps. La prossimaè stata fissata al 20. La giudice ha concesso i termini a difesa all'avvocato Salvatore Pino, subentrato al collega Salvatore Sanzo. Il legale ha chiesto il rinvio per poter studiare le carte dell'inchiesta che non conosce.