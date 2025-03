Iodonna.it - Ricca di fibre e micronutrienti, l’avena è un cereale prezioso per il benessere dell'organismo. I consigli della nutrizionista per sfruttarne al meglio le proprietà, anche a colazione

Sebbene fino a qualche tempo fa venisse impiegata soprattutto per l’alimentazione degli animali, oggiè considerata a tutti gli effetti unper il nostro. Il motivo? Le sue tantenutrizionali che assicurano diversi benefici per la salute.detox, 5per iniziare la giornata leggeri senza rinunciare al gusto X «è uncon caratteristiche in parte diverse da quelle dei cereali tradizionali – ci spiega la dottoressa Maria Bravo, biologadi Humanitas San Pio X a Milano.