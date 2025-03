Calciomercato.it - Ribaltone Loftus-Cheek: tra campo e mercato, doppia novità per il Milan

Le ultime sul futuro del centrocampista inglese, pronto a tornare a giocare dopo un lungo periodo fermo per infortunioDopo la pausa per le nazionali, torna inla Serie A. Nel weekend le attenzioni principali saranno rivolte certamente al Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte ospiterà il: traper il(LaPresse) – Calcio.itSarà una partita importante per entrambe le squadre: gli azzurri vogliono continuare a credere nella vittoria dello Scudetto, ma anche i rossoneri non possono sbagliare per coltivare le ultimissime speranze per restare aggrappati al sogno Champions League. Guardando in casa del Diavolo, Sergio Conceicao è pronto a schierare la sua formazione migliore. Oggi capiremo le condizioni di Santi Gimenez, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.