Riassunto del caos calmo di Romano Prodi

di. Con tutto il rispetto e l’affetto che abbiamo noi foglianti per i fratelli, gran dottori e professori, chi di storia chi di nuvole e chi di economia, mai avremmo pensato di doverci acconciare a questa malinconica bisogna, a mettere in fila tutte le assurdità che un semplice, e forse hapax legomenon nella sua vita, crollo di freni inibitori ha provocato. Nelle destre e nelle sinistre (femminile). Eppure il professore che una volta “stava fermo”, “come un semaforo”, per tener su il governo del Contratto, ha fatto scoppiarenon proprio calmi. Punto uno.è un politico non più in attività che come molti politici non più in attività si tiene molto in attività. E sarà un po’ per tigna o molto più per il Dna di famiglia, neuroni che non invecchiano mai, altro che Neuralink e quelle cavolate da Elon Musk, è sempre in pista a dire la sua.