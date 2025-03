.com - Riarmo Ue: il kit per le famiglie in caso di guerra. Cibo e contanti per 72 ore. Anche torce e coltellino

Armiamoci. Poi qualcuno partirà. Se ne parlerà domani, giovedì 27 marzo 2025, a Parigi. In ogni, l'Ue vuole che ogni Stato membro individui un kit di sopravvivenza di 72 ore per i cittadini per affrontare ogni possibile crisi. E' uno dei cardini delle strategie della 'Unione per la preparazione alle emergenze' con cui Bruxelles chiedeai Paesi dell'Unione di creare stoccaggi di forniture essenziali e una miglior collaborazione civile-militare. Si tratta di prepararsi a crisi che vanno dai disastri naturali, fino agli attacchi informatici o militariL'articoloUe: il kit per leindiper 72 ore.proviene da Firenze Post.