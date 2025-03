Anteprima24.it - “Ri-Scopriamoci!”, focus sui diritti umani nelle scuole

Tempo di lettura: 2 minutiUn’opportunità unica per circa 250 ragazze e ragazzi dellesecondarie di primo grado e delleprimarie, in 11 Comuni della provincia di Avellino e in 4 della provincia di Foggia. 19 classi di quattro istituti scolastici in una serie di laboratori non formali sui. Una scoperta interattiva di culture, trariconosciuti o negati, per rendere gli studenti più consapevoli in un contesto sempre più complesso ma non per questo meno stimolante. Il progetto Ri-! si presenta sabato 29 marzo a Calitri, ore 17:00 presso la Casa della Musica. Interverranno Michele Di Maio, sindaco di Calitri; Deborah De Meo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Manzi” di Calitri; Michélle Farese, della Direzione di Irpinia 2000 Onlus; Pina Melillo, Formatore esperto in progetti educativi e metodologie di apprendimento esperienziale; Raffaella Monia Calia, Sociologa e Postdoc Resercher e Docente Università “La Sapienza” di Roma.