Ilgiorno.it - Retailer farmaceutico inserisce un tirocinante

Leggi su Ilgiorno.it

che gestisce quasi 85 farmacie di proprietà su tutto il territorio nazionale, ricerca per Vimercate un. La risorsa sarà inserita nell’ufficio amministrazione del personale e sarà formata, in affiancamento al tutor, nella mansione di payroll specialist. In particolare, la risorsa apprenderà competenze su aggiornamento dei dati anagrafici, salariali, fiscali e contributi dei lavori dipendenti, inserimento e controllo presenza su Zucchetti, giustificativi presenza, controllo cartellini, creazione nuovi giustificativi; supporto ad attività che riguardano adempimenti relativi all’avvio e alla cessazione del rapporto di lavoro (comunicazioni obbligatorie, obblighi contributivi, sgravi fiscali), gestione e controllo dell’archivio. Si richiedono laurea o diploma in ambito economico, possesso di patente B e mezzo proprio, buon utilizzo di Word, Excel, internet, posta elettronica.