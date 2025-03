Secoloditalia.it - Respinta l’intitolazione di una via a Norma Cossetto. Il consigliere mostra la maglietta “Siete dei poveri comunisti”

Che tristezza questa sinistra che riversa odio persino quando di tratta di onorare una martire come. Accade a Chivasso, in provincia di Torino, dove in Consiglio comunale si doveva votare per intitolare una piazza alla studentessa massacrata, violentata e gettata nella foiba daidi Tito. Ebbene, la mozione presentata daldi minoranza di centrodestra, Bruno Prestìa, è stata rerspinta. La sua mozione per intitolare una via, una piazza, un giardino o un’aula scolastica aè stata rigettata con 9 voti contrari e solo 2 favorevoli, tra cui quello dello stesso. La maggioranza, guidata dal sindaco sostenuto dal Pd Claudio Castello, si è resa protagonista di un atto indegno, perdendo l’occasione di manifestare pietas e umanità.La rabbia che induce l’episodio è la stessa che deve avere provato Prestìa.