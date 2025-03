Report Istat cala il reddito delle famiglie Il 231% degli italiani a rischio povertà nel 2024

Unlimitednews.it - Report Istat, cala il reddito delle famiglie. Il 23,1% degli italiani a rischio povertà nel 2024

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Nelil 23,1% della popolazione è adio esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%), si trova cioè in almeno unatre seguenti condizioni: adi, in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensità di lavoro. Lo rende noto l’nelsu condizioni di vita e. La quota di individui adisi attesta sullo stesso valore del 2023 (18,9%) e anche quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale rimane quasi invariata (4,6% rispetto al 4,7%); si osserva un lieve aumento della percentuale di individui che vivono ina bassa intensità di lavoro (9,2% e 8,9% nell’anno precedente). Nel 2023, ilannuale medio(37.511 euro) aumenta in termini nominali (+4,2%) e si riduce in termini reali (-1,6%).