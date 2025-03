Terzotemponapoli.com - Renica: “Con Kvara al Napoli il campionato era già chiuso”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile la corsa scudettoAlessandro, ex difensore del, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, nella quale ha analizzato la stagione degli azzurri e il lavoro di Antonio Conte. Secondo lui, la squadra partenopea è ancora in piena corsa per il titolo e non è affatto una sorpresa vederla competere ai vertici della classifica.ha evidenziato l’importanza del blocco di giocatori che stanno brillando anche con le rispettive nazionali. Tra questi ha citato Di Lorenzo, Raspadori, Politano, Lukaku e McTominay. “Le loro prestazioni fanno capire perché ilsta lottando per lo scudetto”, ha dichiarato, sottolineando che il valore della squadra non dovrebbe essere sottovalutato.: Conte e il valore della rosaL’ex difensore ha riconosciuto il lavoro svolto da Antonio Conte, sottolineando come l’allenatore abbia saputo organizzare bene la squadra, anche grazie alla collaborazione con Oriali.