Renée Zellweger si unisce alla quinta stagione di Only Murders in the Building

Leggi su Cinefilos.it

sidiin theLa serie di successoIn Thesi arricchisce di nuove star per la sua. Come riportato da Deadline, dopo il due volte premio Oscar Christoph Waltz, anche la due volte premio Oscarsi è unita al cast. Come di consueto, i dettagli sulle trame e sui nuovi personaggi non sono stati resi noti. Sappiamo però che la produzione della nuova, che si occuperà di risolvere l’omicidio di Lester, è iniziata all’inizio di questa settimana a New York con il ritorno dei quattro personaggi fissi della serie: le star/produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez e Michael Cyril Creighton.Per quanto riguarda, nota soprattutto per i suoi ruoli da Oscar in Ritorno a Cold Mountain e Judy, è stata vista di recente al cinema con attualmente protagonista di Bridget Jones – Un amore di ragazzo, quarto capitolo della serie Bridget Jones.