Reggiana: Portanova ha smaltito la febbre. Sampirisi preoccupa. Donne-gol: pareggio con l'Original Celtic

Continuano al ‘Villa Granata’ center gli allenamenti dellain vista della sfida di sabato, ore 19,30, con il Sassuolo. Ieri è arrivata una buona notizia: Manoloha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il centrocampista aveva saltato la sessione di lunedì, rimanendo a riposo con qualche linea diche però è stata smaltita rapidamente e senza lasciare scorie. Ancora lavoro differenziato invece per(foto) e solo terapie per Vido che, dopo il problema muscolare alla gamba destra, potrebbe tornare in pista per la sfida con il Pisa del 12 aprile. Attenzione ai cartellini gialli, perché sono sette i diffidati che alla prossima ammonizione dovranno stare fermi un turno: Bardi, Meroni, Libutti, Sersanti, Maggio,e Vido. Gli allenamenti proseguono la seduta di stamane, l’ultima aperta al pubblico, poi quelle di domani pomeriggio e di venerdì mattina saranno a porte chiuse.