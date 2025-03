Sportnews.eu - Red Bull, Tsunoda fa retrocedere Lawson in Racing Bulls a colpi di milioni

Leggi su Sportnews.eu

C’è del clamoroso nella decisione, già nota a tutti, da parte di Chris Horner di far scambiare di posto. Ci sarebbero infatti tantissimi soldi in ballo.La Redha conquistato 36 punti in classifica Costruttori nei primi due gran premi della stagione, e si trova attualmente al secondo posto in entrambe le classifiche. Ma c’è decisamente qualcosa che non va, pur essendo la McLaren vicina. Infatti questi 36 punti portano interamente la firma di Max Verstappen, mentre l’altra guida della scuderia, rappresentata dal giovane neozelandese Liam, non ha contribuito in alcun modo alla causa. Il ventenne oceanico ha conseguito un ritiro ed un sedicesimo posto, diventato poi dodicesimo per via di squalifiche e ritiri che hanno riscritto l’ordine di arrivo a Shanghai.Redfains adi– sportnews.