Red Bull, Doornbos: "Verstappen avrebbe già lasciato in segreto la scuderia"

Secondo Robert, Maxgià detto addio inalla Red: le dichiarazioni dell’ex pilota. L’unico che al momento sembra essere in grado di contrastare il dominio McLaren in Formula 1 è Max. Il quattro volte campione del mondo ha totalizzato, nei primi due weekend della stagione, 36 punti ed ora dista otto lunghezze dalla vetta della classifica occupata da Lando Norris.Robert, secondo l’ex pilotagià detto addio alla Red(Foto da Instagram – robert) – Sportnews.euNonostante le difficoltà della Red, che sembra essere lontana anni luce rispetto a quella vista negli ultimi anni, il pilota olandese è riuscito a salire sul podio a Melbourne e dopo la Sprint Race in Cina, quarto posto, invece, nella gara sul circuito di Shangai dopo un bel sorpasso su Leclerc negli ultimi giri.