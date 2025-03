Terzotemponapoli.com - Raspadori rilanciato nel 3-5-2 di Conte

Quale futuro per Giacomo? Da quando Antonioha cambiato modulo l’ex Sassuolo è diventato una pedina importante nel suo scacchiere, un titolare a tutti gli effetti. E chissà che in futuro non possa esserci uno scambio con l’Inter per portare Davide Frattesi in azzurro. Questa l’ipotesi, forse un po’ forzata, portata avanti da Tuttosport. Di seguito quanto scrive il quotidiano sportivo di Torino.all’Inter?Così Tuttosport nell’edizione odierna: “ha sempre professato di essere un tifoso dell’Inter. Adesso è un punto fermo del Napoli diche lo hacome seconda punta nel 3-5-2 al fianco di Lukaku. Il futuro potrebbe essere a tinte diverse, potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Frattesi”In buona forma i Nazionali del Napoli“La flessione delle ultime settimane sembra essere finalmente alle spalle”.