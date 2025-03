Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, pioggia di successi con le formazioni esordienti

FIRENZE – A poche ore dall’inizio dei Criteria lafesteggia l’en plein regionale di titoli regionali seniores e giovanili confermandosi regina toscana in tutte le categorieB, A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, SenioresUn successo nel successo per la società di Lungarno Ferrucci che oltre allo storico all in regionale nello scorso week end ha portato a casa due ori, due argenti e quattro bronzi in occasione del primo Meeting Città di Livorno.A livello giovanile invece a mettere il sigillo alla cavalcata gigliata sono stati gliA guidati da Marco Morabito coadiuvato da Francesco Finazzi; Giorgia Camiciottoli (gruppo Tavarnuzze); Sofia Torelli (gruppo Pontassieve); Franco Pozzi (gruppo Massarosa) che con 12 ori, 8 argenti e 7 bronzi e un totale di 894.