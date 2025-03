Rari Nantes Florentia, con Ortigia la sconfitta è indolore

Leggi su Corrieretoscano.it

– Cc1928 5-11 (2-2 1-2 2-2 0-5): M. Cicali, G. Chemeri, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini 1, D. Borghigiani 1, S. Sordini, N. Benvenuti 1, G. Bini, C. Mancini, G. Gioia, U. Trpovski. All. MinettiCC1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, Avakian 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano, L. Giribaldi, G. Kalaitzis, A. Carnesecchi 1, E. Campopiano 2, Y. Inaba 4, F. Scordo 1, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. PiccardoARBITRI: Navarra e ErcoliNOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: RN1/6 e CC1928 2/4 + 2 rigori (uno fallito). Cassia (O) fallisce un rigore (traversa) a 6’44” del terzo tempo sul risultato di 5-6. Ammonito il tecnico Minetti (F) per proteste nel terzo tempo.