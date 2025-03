Lanazione.it - Rappresentative. Test molto positivi

Prime partite amichevoli per le dueprovinciali in vista del Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009. Ad Alberese la Rappresentativa provinciale Giovanissimi 2011, affidata alle cure del selezionatore Pietro Magro, ha disputato l’amichevole contro i pari età del Roselle, vincendo per due a zero grazie alle reti di Ginanneschi e Baraldi, entrambe nel primo tempo. Mister Magro, che ha fatto giocare tutti i suoi ragazzi a disposizione, compresi i tre portieri, al termine della gara si è dichiarato soddisfatto per quello che ha visto in questa prima partita. Rappresentativa primo tempo: Cipolloni, Benocci, Zaccariello, Sorrentino, Lenci, Dimutrescu, Ercolini, Ginanneschi, Baraldi, Zauli, Nodi. Secondo tempo: Menecali-Santi, Vecchioni, Tropi, Uritescu, Picchianti, Landini, Isak, Palmieri, Morra, Zauli, Agresti.