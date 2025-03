Quotidiano.net - Rapporto Istat 2024: famiglie italiane sempre più povere. A rischio esclusione sociale gli anziani che vivono soli

Roma, 26 marzo 2025 – Aumenta l’area della povertà nel nostro Paese, soprattutto di quella derivante da lavoro precario o sottopagato. Così come si assiste a una sforbiciata dei redditi per effetto dell’inflazione. Mentre si allarga la forbice della disuguaglianza. E’ questa la sintesi delsulla condizione di vita dellenel. Ma, vediamo nel dettaglio, la radiografia dei nuclei familiari. Ilpovertà I dati sulle condizioni di vita nelmostrano un quadro sostanzialmente invariato, ma tendente all’aumento della povertà, rispetto all’anno precedente. La popolazione adi povertà o(indicatore composito Europa 2030) nelè pari al 23,1% (era 22,8% nel 2023), per un totale di circa 13 milioni e 525mila persone. Si tratta degli individui che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: adi povertà, in grave deprivazione materiale eo a bassa intensità di lavoro.