Ilgiorno.it - Rapine, risse e faide a colpi di mazza in centro a Brescia: 24 giovani sotto la lente, arrestati 7 maranza

Leggi su Ilgiorno.it

– Per scatenare una violenza da “Arancia meccanica“ bastava poco. Uno sguardo. Una parola di troppo. Un piccolo furto subìto da un amico. Motivi sufficienti a scatenare pestaggi, accoltellamenti – anche con un machete – ferimenti con cocci di bottiglia,con lancio di monopattini, fioriere e arredi urbani ai “rivali“. Lo hanno scoperto la Mobile e la pm Chiara Bonfadini indagando su una serie di aggressioni e diche si sono susseguite negli scorsi mesi in città, soprattutto tra ile la stazione. Un’indagine sfociata nell’esecuzione di sette misure cautelari nei confronti di altrettanti ““ tra i 20 e i 25 anni. Si tratta di Ahmed Ayad (detto El Batanoni),no, 24 anni; Abdelsattar Elsayed, egiziano, 22 anni; Karim Elzobary (detto Lupo), 24 anni, di Peschiera del Garda (Verona); Mohamed Essoussi, ventenne tunisino; Eslam Saleh (detto Anuti), egiziano classe 1998; Marcello Simoni, classe 1997, di: tutti finiti in carcere.