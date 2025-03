Ilfattoquotidiano.it - Raphael Odogwu: “Facevo il contabile e mi allenava Italiano. Il suo Bologna come il nostro Arzignano, la sua idea era già quella”

“Non vedevo proprio il calcioun lavoro serio. La mattina lavoravoin una società a Verona. Giocavo nei dilettanti,i miei 15 gol a campionato e mi andava bene così. Se qualcuno mi avesse detto che, dieci anni dopo, avrei esordito in Serie B lo avrei presi per un pazzo”.è uno degli uomini simbolo del Südtirol. Se quest’anno l’obiettivo della squadra è la salvezza, i biancorossi devono sapere di poter contare sui suoi gol. L’attaccante nigeriano ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato di quanto sia stato sorprendente il suo percorso calcistico.“Mi sono laureato in Economia e commercio ad aprile 2017 e poi ho fatto una magistrale in Economia e legislazione d’impresa. Anche lì, però ho portato la mia passione per il calcio: in triennale ho fatto una tesi sul bilancio dell’Inter e in magistrale sullo stadio della Juventus.