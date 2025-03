Lettera43.it - Ranucci accusa Fazzolari: «Ha attivati i servizi segreti per chiedere informazioni su di me»

Durante un convegno organizzato dal Partito democratico a Bruxelles, Sigfridoha affrontato il tema della sorveglianza sui giornalisti, rispondendo a una domanda dell’eurodeputato Marco Tarquinio: «Sospetti di essere sotto controllo in Italia ne abbiamo avuti sempre», ha detto il conduttore di Report, «ho avuto in almeno tre occasioni la certezza, perché la mia scorta ha sorpreso tre persone che mi seguivano e filmavano durante l’incontro con una fonte. In un’altra occasione ho avuto la certezza che Giovanbattista, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha attivato ipersulla mia attività».Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista(Imagoeconomica).: «Non sprecherei mai tempo e risorse dello Stato per una figura ininfluente come»La replica dinon si è fatta attendere, annunciando azioni legali contro il giornalista.