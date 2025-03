Rally della Val d’Orcia, 97 iscritti per la gara del 29 e 30 marzo

Leggi su Corrieretoscano.it

VAL– Grandi numeri e qualità: si presenta così ilVal, appuntamento che – nel fine settimana – punterà i riflettori sulla provincia di Siena elevando Radicofani, Sarteano e San Casciano dei Bagni come cornice di una nuova sfida tra gli interpreti del Campionato italianoTerra e del Campionato italianoTerra Storico. 97 glialla: un risultato che conferma l’appeal del progetto in ambito internazionale.Due giornate, quelle di sabato 29 e domenica 30, che richiameranno gli appassionati di motorsport sugli “sterrati” proposti da Radicofani Motorsport, struttura organizzatrice del doppio evento tricolore.Al via di Radicofani – al volante di esemplari di Skoda Fabia RS – si presenteranno Tommaso Ciuffi, vincitore del primo round di campionato, Alberto Battistolli e Giovanni Trentin.