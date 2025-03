Rai1, da domenica 30 marzo la serie tv "Costanza"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 mar. (askanews) – Adattamento televisivo del romanzo “Questione di” firmato da Alessia Gazzola, latv “” – coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, per la regia di Fabrizio Costa, in onda su Rai 1 (e in box set su RaiPlay) da30per quattro prime serate – è una commedia romantica che racconta una contrastata storia d’amore contemporanea e un mistero del passato. Miriam Dalmazio interpreta la protagonista,, giovane madre single che vive a Messina con la figlia Flora, tra difficoltà quotidiane e precarietà lavorativa. Laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia malattie antiche e indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato, non ha trovato lavoro nel suo campo e si arrangia come rider per una catena di food delivery.