Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, De Laurentiis s’è ammorbidito per il restyling del Maradona. Su Sugawara …

De Maggio: “De, nelle ultime ore, s’è moltorispetto aldelperchè il Comune gli ha assicurato che non perderà posti aldurante ai lavori visto che c’è la volontà di aprire il terzo anello”Marino, Bianchi, Schwoch, Novellino, De Maggio, Fassone, Sacchi, Maddaloni, Le Mee, Buffa eJr. a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Pasquale Marino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKiss.it: “Ricordo che arrivai ad Empoli in serie B nel mese di gennaio. I toscani erano reduci da una retrocessione ed in quel momento erano terzultimi in B. già dai primi allenamenti ricordo che mi colpirono le capacità tecnico-tattiche di Frattesi.