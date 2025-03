Milleunadonna.it - "Ai figli solo il cognome della madre": la proposta di Franceschini scatena la bagarre. E sui social dilaga il sarcasmo

Leggi su Milleunadonna.it

Tutti contro di lui e la sua. Se l’ex ministro Dariovoleva ricompattare politici e società civile in uncolpo allora l’obiettivo è stato raggiunto. L’idea di dare aiilmadre per superare “le disuguaglianze di genere” non piace quasi a nessuno e suic.