Metropolitanmagazine.it - Quickshot, la recensione del gioco di carte: anticipa, elimina e conquista!

Leggi su Metropolitanmagazine.it

– Se avete amato Love Letter, allora vi appassionerà anche questo nuovo lavoro dello stesso autore: Seiji Kanai.è un rapidissimodiper 3-7 persone dai 10 anni in su con partite della durata di circa 10 minuti. In Italia è distribuito dalla GateOnGames.– Contenuto e RegoleOltre al regolamento, nella piccolissima e comoda scatola ditroviamo:1 Carta Leader40Strategia7RiepilogoIl nostro obiettivo è quello di essere l’ultima persona a sopravvivere o possedere la carta Leader al termine del quarto round.Durante la preparazione vengono rimosse 4Strategia a caso e vengono distribuite leRiepilogo. Assegnamo la carta Leader a caso o come preferiamo. Ogni persona riceve 5e le restanti andranno a formare un mazzo comune.