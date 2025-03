Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. La Vigor annaspa. Ed ora c’è la Samb

Salvarsi ed evitare i playout: sono le priorità della. Raggiungibili fintanto che la squadra continuerà ad essere padrona del proprio destino. I senigalliesi hanno un disperato bisogno di punti, non tanto per la classifica, almeno per il momento, quanto più per l’aspetto psicologico. In questi giorni l’ambiente senigalliese ha il morale sotto i tacchi: critiche, perplessità e preoccupazioni a non finire. Tutto legittimo vedendo il rendimento di una squadra che, invece di tirare fuori gli artigli nel momento clou della stagione, appare scarica e senza mordente. Il timore più grande, e neppure troppo celato, non riguarda tanto la retrocessione diretta, quanto l’incapacità delladi giocarsi una partita da dentro o fuori con il coltello tra i denti. E domenica arriva la: la società del Presidente Massi è al settimo cielo, la netta vittoria contro il Chieti legittima ancor di più i sogni di gloria del popolo del Riviera.