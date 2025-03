Thesocialpost.it - “Questo nella spazzatura…”. Grande Fratello, la frase è terribile e nella Casa esplode il caos: spettatori allibiti

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora alta tensionedel, dove proprio in queste ore è arrivata la spesa per l’ultima settimana di permanenza. Proprio in quel momento, durante una diretta, un commento di Lorenzo ha fatto infuriare le fan di Helena Prestes. Come ben noto, i rapporti tra i due concorrenti si sono deteriorati da mesi e, nonostante una breve tregua nell’ultima settimana, un’affermazione di Lorenzo ha scatenato un’ondata di critiche sui social.Leggi anche: Incendio devastante, oltre 15 mila ettari di bosco in fiamme: ci sono morti e feritiNel corso della diretta dell’ultima serata, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione dei loro compagni: Javier Martinez, il fidanzato di Helena, e Shaila Gatta, la ballerina fidanzata di Lorenzo, sono stati eliminati in due televoti separati.