Ilveggente.it - Quel numero fa paura, trema Sinner: ascesa inarrestabile

Leggi su Ilveggente.it

fa: presto il tennista altoatesino potrebbe essere sorpassato in una speciale “classifica”.Chissà che cosa starà pensando in questi giorni Jannik. Chissà se l’azzurro, impossibilitato a scendere in campo per via della squalifica, ogni tanto dà un’occhiata ai match del Masters 1000 di Miami, in pieno corso di svolgimento.torneo a lui tanto caro, che nelle ultime due stagioni l’ha sempre visto arrivare fino in fondo. Nel 2023 si fermò in finale contro Daniil Medvedev, nel 2024 invece riuscì ad arrivare sul primo gradino del podio battendo in scioltezza in finale Grigor Dimitrov.fa(Ansa) – Ilveggente.itSenza sospensione per il caso Clostebol sarebbe stato indiscutibilmente lui il principale favorito per la vittoria in Florida, forse la superficie che più si addice ale che sono le sue caratteristiche.