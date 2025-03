Panorama.it - Quegli strani dubbi sugli F-35

Leggi su Panorama.it

Chissà se Donald Trump ha pensato alle conseguenze di un possibile cambiamento di posizione degli Usa nei riguardi della Nato. E in particolare all’impatto sulla vendita degli F-35, almeno fintanto che non sarà pronto il nuovo F-47. Una cosa è certa: i suoi alleati stanno mettendo in discussione la loro eccessiva dipendenza dalle armi prodotte negli Usa e già alcuni progetti esistenti per caccia di sesta generazione come lo Fcas e lo Gcap, vanno in questa direzione.Seppur con tutti i problemi di gioventù, di forniture e di software, il programma Lockheed Martin F-35 JSF Lightning II ha rappresentato uno sforzo globale basato su cooperazione e fiducia, ha creato valore e posti di lavoro – in Italia, a Cameri (Novara), c’è lo stabilimento che assembla gli esemplari destinati all’Europa – ma tale realtà industriale potrebbe diventare vittima delle minacce di Donald Trump, spingendo le Difese delle nazioni partner a rendersi indipendenti.