Ilfattoquotidiano.it - Quattro indagati per la morte di Daniel Tafa, trafitto da una scheggia sul posto di lavoro

Per ladi, l’operaio di 22 anni deceduto alla Stm di Maniago, ci sono 4. La procura di Pordenone ha messo sotto inchiesta, con l’accusa di omicidio colposo, il proprietario dell’azienda dove il giovane lavorava e altre tre persone: si tratta, precisano gli inquirenti, di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive in vista dell’autopsia, che sarà effettuata martedì 1 aprile.è morto martedì all’1.30, poche ore dopo il suo compleanno, mentre operava su una macchina per stampaggio dell’acciaio per la produzione di ingranaggi industriali. Aveva appena riavviato l’impianto quando è stato colpito dallaincandescente. Lo stampo sul quale si stava lavorando, a temperature altissime, è andato distrutto e il frammento di acciaio lo haalla schiena.