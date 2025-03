Quattro borghi da visitare durante le vacanze di Pasqua 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – La Toscana, con i suoi paesaggi mozzafiato, la storia millenaria e la cultura ricca, è una delle destinazioni ideali per una fugale. Se stai cercando di scoprire angoli nascosti, lontano dalle folle turistiche, itoscani sono la scelta perfetta. Qui, tra vicoli stretti, piazze medievali e tradizioni secolari, ogni angolo racconta una storia. In questo articolo, esploreremo alcuni deipiù suggestivi dain Toscanale festivitàli, offrendo un’opportunità unica per immergersi nella bellezza autentica della regione.VolterraVolterra è una delle gemme più affascinanti della Toscana, una città che mescola la bellezza naturale con una storia millenaria. Situata in una posizione panoramica sulla cima di una collina, Volterra offre viste mozzafiato sulla campagna circostante e una ricca esperienza culturale che affonda le radici nell’antichità.