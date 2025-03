2anews.it - Quartieri Spagnoli, tentato omicidio durante lite familiare: 2 fratelli arrestati

Leggi su 2anews.it

L’accusa per i, coinvolti in una violentascoppiata nei, a Napoli, è didupliceai danni di parenti della ex fidanzata di uno dei due. Duedi 27 e 37 anni coinvolti a febbraio in una violentascoppiata neidi Napoli sono stati .