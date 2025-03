Quanto ha guadagnato Federica Brignone in Coppa del Mondo 2024 25? Gut Behrami e Goggia sul podio

Leggi su Sportface.it

Una stagione da incorniciare:non si accontenta delladelgenerale e di quella di discesa, ma alza al cielo anche quella di gigante, grazie al primo secondo posto della stagione a Sun Valley, che segue cinque vittorie e tre uscite nella disciplina. Si tratta del settimo titolo della carriera, il secondo nel gigante dopo quello del 2020. Nella classifica di specialità,chiude a 580 punti, 60 in più di Robinson, uscita nella prima manche, e 133 meglio di Hector, mentre nella generale si spinge fino a toccare quota 1594, ben 322 in più di Gut-. Un record. E potrebbe non essere finita perchépotrebbe anche decidere di disputare senza nessun tipo di pressione lo slalom conclusivo del prossimo venerdì.Una stagione da incorniciare, appunto. Per i risultati, ovviamente, ma anche per le casse della fuoriclasse valdostana.