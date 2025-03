Cultweb.it - Quante volte dobbiamo lavare i piedi? La scienza ha una risposta definitiva

La frequenza con cuiè un tema spesso trascurato, ma laha finalmente fornito unachiara: lavarli quotidianamente è fondamentale per la salute della pelle e la prevenzione di infezioni. Secondo esperti in dermatologia, un’adeguata igiene deiaiuta a ridurre il rischio di micosi, cattivi odori e accumulo di cellule morte, mantenendo il microbiota cutaneo in equilibrio.Tuttavia, chi pratica sport, soffre di ipersudorazione o indossa scarpe chiuse per molte ore al giorno dovrebbe aumentare la frequenza a dueal giorno, per evitare la formazione di funghi e cattivi odori.Uno studio ha evidenziato che molte persone trascurano questa pratica igienica, limitandosi a lasciare che l’acqua della doccia scorra suisenza un vero e proprio lavaggio. Ebbene, questa abitudine non è sufficiente a eliminare i residui accumulati durante il giorno.