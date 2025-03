Oasport.it - Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? Top5 di nuovo nel mirino…

continua la sua eccellente avventura a Miami. La toscana ha sconfitto nella notte italiana la polacca Magda Linette e conquistato l’accesso alle semifinali del prestigioso1000 della Florida.ha centrato quest’obiettivo per la prima volta in carriera ed è la prima italiana a spingersi a tanto in questo evento.Ci sono dei riflessi importanti anche nella classifica mondiale, dal momento che con questo risultato l’azzurra scala di una posizione e torna al n.6. Una bella risposta a se stessa e soprattutto alle tante critiche piovutele negli ultimi mesi, dopo un 2024 di straordinario livello.Certo, ora si troverà al cospetto della n.1 delAryna Sabalenka, in semifinale, ma la toscana giocherà a braccio libero nella consapevolezza di non essere la favorita.