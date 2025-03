Oasport.it - Quante posizioni guadagna Berrettini a Miami nel ranking ATP? Prosegue la scalata verso la top20

Leggi su Oasport.it

Matteonella sua avventura in Florida. Il tennista romano ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale del Masters1000 di, raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti in questo torneo. Un risultato significativo dal momento che una presenza di Matteo in un turno del genere in un 1000 non si verificava dall’evento a Madrid del 2021.Ne è passata di acqua sotto i ponti, dunque, esta provando a ricostruirsi tennisticamente. La prossima sfida contro l’americano Taylor Fritz (n.4 del mondo) sarà molto complicata, dal momento che il californiano nei quattro incroci precedenti è sempre uscito vittorioso. Sarà necessaria una super prestazione del giocatore tricolore per continuare nel percorso.Allo stato attuale delle cose, il classe ’96 del Bel Paese ha raggiunto la posizione n.