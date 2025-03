Quando stavamo in studio… Chiara racconta a Zeudi una bugia clamorosa La scena surreale sciocca il pubblico del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

La semifinale delha regalato momenti diemozione e sorpresa, in particolare per l’eliminazione di Javier Martinez, che ha lasciato ilsconvolto, ma anche per un episodio che ha visto protagonistaCainelli. La concorrente, pur essendo salva grazie alla sua alleanza conDi Palma e al potente sostegno del suo fandom, ha suscitato una serie di reazioni dopo alcune dizioni fatte in un momento di intimità con la sua amica. Le due erano a letto a parlareha rivelato dei retroche hanno scatenato ilsui social.La serata è stata ricca di colpi di. Dopo l’eliminazione di Luca Giglioli e quella altrettantonte di Javier Martinez, che ha visto l’uscita di uno dei concorrenti più amati, il televoto a tre ha visto, Helena Prestes e Shaila Gatta al centro dell’attenzione.