Oasport.it - Quando parte De Aliprandini nel gigante di Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Leggi su Oasport.it

Luca Desarà l’unico rappresentante del Bel Paese al via dell’ultimodella stagione di sci alpino. Sulle nevi di Sun, negli Stati Uniti, andrà in scena la gara tra le porte larghe valida per le finali del massimo circuito internazionale. La prima manche è prevista alle 16.30 italiane, mentre la seconda run è in programma dalle 19.00 nostrane.Il trentino proverà a lasciare il segno in una stagione nella quale il picco è stato raggiunto in una delle Classiche del Circo Bianco, ovvero ad Adelboden (Svizzera) dove l’azzurro colse un prestigioso podio. Annata in cui Marco Odermatt ha confermato il suo essere primattore della specialità e avendo già incamerato i punti per mettere in cassaforte la Sfera di Cristallo.Si gareggerà per il successo di tappa e Odermatt dovrà badare alla coppia norvegese formata da Henrik Kristoffersen e da Alexander Steen Olsen, senza dimenticare l’altro svizzero Loic Meillard, il brasiliano Lucas Braathen Pinheiro e il campione del mondo in carica, Raphael Haaser.