Quotidiano.net - Quando l’AI entra in libreria: rivoluzione o evoluzione?

C’era una volta il libraio, custode di storie e consigliere fidato dei lettori. E c’è ancora. Ma al suo fianco non possiamo fare a meno di notare un nuovo alleato: l’intelligenza artificiale. Una presenza che non sostituisce, ma affianca, migliorando la gestione delle librerie e ampliando le opportunità per editori e librai. La domanda non è setrasformerà il settore, ma come i professionisti potranno sfruttarne il potenziale senza perdere l’anima del mestiere. Si parla, di fatto, di un cambiamento già in atto: secondo l’analisi di Statista, il 47% delle case editrici statunitensi già nel 2023 impiegavaper attività di marketing, mentre il 25% la utilizzava nei processi editoriali. Gli scrittori stessi se ne servivano per controllo grammaticale (47%) e brainstorming di idee e personaggi (29%).