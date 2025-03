Ilfattoquotidiano.it - “Quando inizi una relazione con qualcuno più famoso di te, diventi la ‘fidanzata di’. È molto fastidioso”: Vittoria Ceretti parla di Leonardo DiCaprio

ha rotto il silenzio sulla sua storia d’amore con. A Vogue Francia, la modella hato per la prima volta pubblicamente del legame con l’attore, che èato nell’estate del 2023. Nonostante la crescente attenzione dei media e dei paparazzi, durante l’intervista ha scelto di mantenere una certa discrezione sulla sua vita privata, preferendo non scendere troppo nei dettagli.Come si sono conosciuti? Riguardo al luogo in cui si sono incontrati per la prima volta, laha spiegato: “A Milano. Ma preferisco non scendere nei dettagli”. Quel che sappiamo, è chesente l’Italia come la sua “seconda casa”. Giovedì 27 febbraio la coppia è stata avvistata a Brescia, città della supermodella, con le rispettive mamme. Tornando all’intervista, ha risposto alla domanda sul celebre film “Titanic”, in cuiè protagonista, ha optato per una risposta diplomatica, affermando: “È un suo film iconico”.